Satire zum Wochenende: Keller, Balkon, Kofferraum - alles voll. Wer macht jetzt Platz für Äpfel und Kartoffeln?

Freiberg
Hier steht, was wirklich wichtig ist: In den Mostereien Mittelsachsens gibt es kaum noch Termine. Dabei brauchen doch jetzt die Kellerkartoffeln jeden verfügbaren Platz.
Dieses Jahr muss die Lagerhaltung neu gedacht werden. Bücherkisten, Fahrräder, Skier und Blumentöpfe? Raus damit aus dem Keller! Jetzt geht es um wichtigeres! Platz da für Kartoffelmiete und Apfelregal!
