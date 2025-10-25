Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dieses Jahr im Angebot: Obst jeglicher Art - und dann auch noch Kartoffeln.
Dieses Jahr im Angebot: Obst jeglicher Art - und dann auch noch Kartoffeln.
Satire zum Wochenende: Keller, Balkon, Kofferraum - alles voll. Wer macht jetzt Platz für Äpfel und Kartoffeln?
Von Siiri Klose
Hier steht, was wirklich wichtig ist: In den Mostereien Mittelsachsens gibt es kaum noch Termine. Dabei brauchen doch jetzt die Kellerkartoffeln jeden verfügbaren Platz.

Dieses Jahr muss die Lagerhaltung neu gedacht werden. Bücherkisten, Fahrräder, Skier und Blumentöpfe? Raus damit aus dem Keller! Jetzt geht es um wichtigeres! Platz da für Kartoffelmiete und Apfelregal!
