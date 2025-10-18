Satire zum Wochenende: O und R plus K und I – Willkommen in der schönen neuen Welt

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Diesmal: Zungenschläge und Eliminierungen, Spaß und Gedankenlosigkeit.

Nicht erst seit unserer ersten und bislang letzten Außenministerin hat sich in Deutschland ein Zungenschlag etabliert, der, je nach Herkunft, Humorbereitschaft oder Empörungsfreude, entweder tief empfundene Verwirrung, ungebremste Heiterkeit oder das unvermeidliche Dauernörgeln auslöst. Sie alle sind damit schon einmal konfrontiert worden, sei...