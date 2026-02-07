Satire zum Wochenende: Verspätungen gibt es nicht nur bei der Eisenbahn

Hier steht, was wirklich wichtig ist: Warum der Mittelsachse neue Informationsquellen für die exakte Uhrzeit benötigt und wie sich Diskussionen um Jahrzehnte verlaufen.

Es soll in hiesigen Gefilden Zeiten gegeben haben, in denen man noch die Uhr nach den Zügen der Deutschen Bahn stellen konnte. Heute geht das nicht mehr. Das liegt aber nicht allein an der inzwischen schon fast legendären Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn. Der konzerneigenen Statistik zufolge war vorigen Monat nur etwa jeder zweite Fernzug...