  • Satire zum Wochenende: Von Coca-Cola-Romantik, Rudolphs Nase und der festlich geschmückten Bürokratie

Auch Rudi hat seine Erfahrungen mit Geschwindigkeit. Karikatur: Jan Kunz



Freiberg
Satire zum Wochenende: Von Coca-Cola-Romantik, Rudolphs Nase und der festlich geschmückten Bürokratie
Von Mathias Herrmann
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Wie ein roter Lkw Menschen mobilisiert und die Verwaltung ihre Bescheide weihnachtlicher gestalten kann.

Man sagt ja, der Herr mit dem Rauschebart sei rot. Nicht politisch natürlich, sondern eher als eine Art Textil-Strategie der Getränke-Industrie. In Freiberg konnte man das jetzt besichtigen. Da rollte er an, der Truck mit der dunklen ehemaligen Apotheker-Brause aus Amerika.
