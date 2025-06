Satire zum Wochenende: Warum das Freiberger Bergstadtfest umbenannt wird

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Fröhlichkeit, Geselligkeit und Kultur sind mal wieder über uns hereingebrochen. Und dann hat das Bergstadtfest-Bier auch noch die falsche Farbe. Was nun?

Jetzt ist es wieder so weit: Der Wahnsinn ist über uns hereingebrochen. Jedenfalls über alle, die wahnsinnig genug waren, übers Wochenende in Freiberg zu bleiben. Oder sogar, extra anzureisen. Soll es ja geben: Menschen, die nach Freiberg fahren, weil Bergstadtfest ist. Wer in der Altstadt wohnt, kann das nicht begreifen. Dort sind eher...