Satire zum Wochenende: Zwischen Weltschmerz und Welterbe oder Warum wir das Jammern einfach nicht lassen können

Freiberg
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Warum sich der Mittelsachse grummelnd beschwert und dennoch ein freundlicher Gastgeber ist.
Jetzt ist die Faschingssaison vorbei. Seit Aschermittwoch erholen sich die Narren von der humoristischen fünften Jahreszeit. Seit das letzte Konfettischnipsel durch die Luft flog, blicken die Narren vor sich hin, als wäre das Bier - nicht nur in Hawaii - sondern für alle Zeit alle. Andere jubeln, weil sie genug haben von gereimten Büttenreden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.