Saunafest in der Silber-Therme Warmbad

Freiberg
Das traditionelle Saunafest soll wieder den Herbst einläuten.
In der Silber-Therme Warmbad wird der kommende Herbst wieder mit einem Saunafest eingeläutet: Die traditionelle Veranstaltung findet am Samstag, 4. Oktober, statt. Die Besucher dürfen sich unter dem Motto „Heiße Hits & heiße Aufgüsse“ auf eine musikalische Reise durch die 25-jährige Geschichte der Silber-Therme mit zu der...
