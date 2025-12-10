Sayda: Einbrecher steigen zur Mittagszeit in Einfamilienhaus ein

Durch ein eingeschlagenes Kellerfenster sind Unbekannte am Dienstag im Ortsteil Friedebach in das Haus eingebrochen. Bei den Ermittlungen könnte ein Fahrrad eine Rolle spielen.

Ein Einfamilienhaus in Sayda-Friedebach ist am Dienstagmittag Ziel eines Einbruchs geworden. Die Täter gelangten zwischen 12.25 und 12.45 Uhr durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Gebäude an der Dresdner Straße. Sie durchwühlten die Räume und nahmen Bargeld, Schmuck sowie ein Fahrrad im Wert von mehreren tausend Euro mit.