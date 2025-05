Sayda: Wanderung führt über die Grenze

Von Sayda nach Meziboří in Tschechien führt eine Tour am 10. Mai, zu der Wanderfreunde eingeladen sind.

Zur 22. grenzüberschreitenden, geführten Wanderung von Sayda nach Meziboří in Tschechien laden der EZV Sayda, der SSV 1863 sowie die beiden Partnerstädte am Samstag, 10. Mai, ein. Start für die 22 Kilometer lange Strecke ist 7.30 Uhr an der Sport- und Begegnungsstätte Sayda, Friedebacher Weg. Einstiegsmöglichkeiten bestehen nach 6...