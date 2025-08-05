Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schlagstock, Drogen, Diebstahl: 26-jähriger Angeklagter erscheint in Freiberg in Fußfessel vor Gericht

Im Prozess in Freiberg ging es auch um Ladendiebstähle, hier ein Beispielfoto.
Im Prozess in Freiberg ging es auch um Ladendiebstähle, hier ein Beispielfoto. Bild: Koehler/propicture
Freiberg
Schlagstock, Drogen, Diebstahl: 26-jähriger Angeklagter erscheint in Freiberg in Fußfessel vor Gericht
Von Heike Hubricht
Ein 26-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Freiberg unter anderem wegen Diebstahls, Drogenbesitzes und versuchter Körperverletzung verantworten. Er soll auch teures Parfüm mitgehen lassen haben.

Drei Justizvollzugsbeamte als Begleitung: Mit Handschellen und Fußfessel ist ein 26-jähriger Angeklagter am Montag zur Verhandlung im Amtsgericht Freiberg erschienen. Der Mann muss sich in dem Prozess wegen mehrfachen Diebstahls und des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Zudem wird ihm versuchte Körperverletzung vorgeworfen.
