Schlittenhunderennen in Nassau: Gibt es einen Ersatztermin?

Freiberg
Die Ausrichter stecken viel Aufwand in die Rennen - um so ärgerlicher, wenn es nicht klappt. Doch vielleicht hat Seiffen ein Wochenende später mehr Glück. Auch in Nassau ist noch nicht alles vorbei.
Blauer Himmel, Sonne und die ersten Winterlinge in den Vorgärten - am Dienstag präsentierte sich das Erzgebirge im besten Winterwander-Vorzeigewetter. Doch damit ist auch klar: Bis zum Wochenende wird nicht mehr genügend Schnee für das geplante internationale Schlittenhunderennen auf Nassauer Flur liegen. „Es ist abgesagt“, sagt Thomas...
