MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seiffen hatte vergangenes Jahr mehr Glück - dort klappte es mit dem Schlittenhunderennen.
Seiffen hatte vergangenes Jahr mehr Glück - dort klappte es mit dem Schlittenhunderennen. Bild: Kristian Hahn
Seiffen hatte vergangenes Jahr mehr Glück - dort klappte es mit dem Schlittenhunderennen.
Seiffen hatte vergangenes Jahr mehr Glück - dort klappte es mit dem Schlittenhunderennen. Bild: Kristian Hahn
Freiberg
Schlittenhunderennen in Nassau: Gibt es einen Ersatztermin?
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausrichter stecken viel Aufwand in die Rennen - um so ärgerlicher, wenn es nicht klappt. Doch vielleicht hat Seiffen ein Wochenende später mehr Glück. Auch in Nassau ist noch nicht alles vorbei.

Blauer Himmel, Sonne und die ersten Winterlinge in den Vorgärten - am Dienstag präsentierte sich das Erzgebirge im besten Winterwander-Vorzeigewetter. Doch damit ist auch klar: Bis zum Wochenende wird nicht mehr genügend Schnee für das geplante internationale Schlittenhunderennen auf Nassauer Flur liegen. „Es ist abgesagt“, sagt Thomas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
4 min.
Jahresendspurt für die Hoteliers im Erzgebirge: Wo ist noch was frei?
Caroline Heller ist die Hoteldirektorin vom Waldhotel Kreuztanne.
In den Gasthöfen, Hotels und Pensionen von Nassau, Holzhau, Friedebach und Sayda geht es jetzt noch mal richtig los. Vereinzelt gibt es noch Chancen auf Festtagsessen oder Quartier bei Freiberg.
Siiri Klose
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
06.02.2026
4 min.
Weltcup-Feeling im Erzgebirge: Die Flutlicht-Loipe in Nassau als Winter-Highlight
Die Nachtloipe bei Nassau im Erzgebirge ist täglich bis 22 Uhr beleuchtet.
Wenn die Sonne hinter den Bergen des Erzgebirges versinkt, gibt es auf der Nachtloipe bei Frauenstein ein besonderes Event. Beste Schneebedingungen machen den Ort zu einem Geheimtipp.
Mathias Herrmann, Karlheinz Schlegel
Mehr Artikel