Vor dem Amtsgericht Freiberg mussten sich ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger wegen Körperverletzung verantworten. Bild: Tamara/stock.adobe.com
Vor dem Amtsgericht Freiberg mussten sich ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger wegen Körperverletzung verantworten. Bild: Tamara/stock.adobe.com
Freiberg
Schockierende Angriffe auf Schwerbehinderte: Gericht in Freiberg verurteilt Täter
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zwei junge Männer aus Mittelsachsen stehen vor dem Amtsgericht Freiberg. Sie sollen schwerbehinderte Männer attackiert haben. Im Gerichtssaal zeigen die Angeklagten wenig Reue.

Geständnis, aber kein Wort der Reue: Vor dem Amtsgericht Freiberg haben sich zwei junge Männer aus Mittelsachsen verantworten müssen: ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger. Ihnen wird vorgeworfen, schwerbehinderte Männer beleidigt und geschlagen zu haben.
Mehr Artikel