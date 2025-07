Schockmoment in Hilbersdorf: Zug überquert Bahnübergang ohne Warnsignal und kollidiert fast mit einem Auto

Zeugen gesucht: Bundespolizei ermittelt nach Beinahe-Unfall am Bahnübergang in Hilbersdorf. Zugführer hielt sich nicht an Anweisungen des Notfallmanagers.

Fast hätte es gekracht: Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr hat sich am Bahnübergang in Hilbersdorf, dessen Schranke zu diesem Zeitpunkt gerade nicht in Betrieb war, fast ein Unfall zwischen einem Zug und einem Auto ereignet. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei in Chemnitz kam es zu einer Beinahe-Kollision. Fast hätte es gekracht: Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr hat sich am Bahnübergang in Hilbersdorf, dessen Schranke zu diesem Zeitpunkt gerade nicht in Betrieb war, fast ein Unfall zwischen einem Zug und einem Auto ereignet. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei in Chemnitz kam es zu einer Beinahe-Kollision.