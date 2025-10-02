Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ab Montag wird die Schönlebestraße in Freiberg für den Verkehr gesperrt.
Ab Montag wird die Schönlebestraße in Freiberg für den Verkehr gesperrt. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Schönlebestraße in Freiberg ab Montag voll gesperrt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die Stadtverwaltung Freiberg hat Markierungsarbeiten auf der Schönlebestraße angekündigt.

Die Schönlebestraße in Freiberg bleibt ab Montag bis voraussichtlich Freitag voll gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Fahrbahnmarkierungen würden erneuert, heißt es zur Begründung; das gelte auch an den Kreuzungen mit der Frauensteiner Straße und der Berthelsdorfer Straße. Die Schönlebestraße sei nach ihrem...
