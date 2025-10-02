Schönlebestraße in Freiberg ab Montag voll gesperrt

Die Stadtverwaltung Freiberg hat Markierungsarbeiten auf der Schönlebestraße angekündigt.

Die Schönlebestraße in Freiberg bleibt ab Montag bis voraussichtlich Freitag voll gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Fahrbahnmarkierungen würden erneuert, heißt es zur Begründung; das gelte auch an den Kreuzungen mit der Frauensteiner Straße und der Berthelsdorfer Straße. Die Schönlebestraße sei nach ihrem...