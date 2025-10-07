Schüler aus Sachsen und Böhmen entdecken die Montanregion

Seit zehn Jahren gibt es den deutsch-tschechischen Schüleraustausch. Für die Jugendlichen blieb neben Ausflügen und Exkursionen auch Zeit zum Kennenlernen.

Eine Woche voller Begegnungen, Entdeckungen und neuer Eindrücke liegt hinter ihnen: 15 Schülerinnen und Schüler aus dem böhmischen Pribam, etwa 60 Kilometer südwestlich von Prag, haben zusammen mit Freiberger Altersgenossen aus der Gottfried-Pabst-von-Ohain-Schule die Montanregion erkundet.