Kristin Hängekorb (l.) und Katharina Jesswein (r.) vom Welterbeverein übergeben vor der Abfahrt zum Pferdegöpel ein kleines Geschenk an Samira, Marie, Bena und Sarah (v.l.). Die Schülerinnen nehmen am Austausch mit der Partnerschule aus Pribram teil. Bild: Verein Welterbe Montanregion
Kristin Hängekorb (l.) und Katharina Jesswein (r.) vom Welterbeverein übergeben vor der Abfahrt zum Pferdegöpel ein kleines Geschenk an Samira, Marie, Bena und Sarah (v.l.). Die Schülerinnen nehmen am Austausch mit der Partnerschule aus Pribram teil. Bild: Verein Welterbe Montanregion
Freiberg
Schüler aus Sachsen und Böhmen entdecken die Montanregion
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit zehn Jahren gibt es den deutsch-tschechischen Schüleraustausch. Für die Jugendlichen blieb neben Ausflügen und Exkursionen auch Zeit zum Kennenlernen.

Eine Woche voller Begegnungen, Entdeckungen und neuer Eindrücke liegt hinter ihnen: 15 Schülerinnen und Schüler aus dem böhmischen Pribam, etwa 60 Kilometer südwestlich von Prag, haben zusammen mit Freiberger Altersgenossen aus der Gottfried-Pabst-von-Ohain-Schule die Montanregion erkundet.
