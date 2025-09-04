Schüler in Brand-Erbisdorf laufen für Nepal: Ziel sind über 10.000 Euro Spenden

Beim 19. Nepallauf sammeln Schüler des Cottagymnasiums Brand-Erbisdorf Spenden für Nepal. Damit soll der Schulbetrieb im Partnerdorf Dansing finanziert werden.

Die Schüler des Cottagymnasiums in Brand-Erbisdorf sammeln am Freitag erneut Spenden für ihr Nepalprojekt. Die Schule lädt deshalb in der Zeit von 8.15 bis 19 Uhr zum 19. Nepallauf auf den Sportplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf ein. „Es werden wieder zahlreiche Läufer erwartet, und wir hoffen, unser Vorjahresergebnis von mehr als...