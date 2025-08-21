Schülerkolleg an der TU Bergakademie Freiberg: Ist Chemie das Richtige für mich?

Jedes Jahr veranstaltet die Ressourcenuniversität einen Schnupperkurs Chemie.

Chemie ist mehr als Periodensystem. Das erfuhren 52 Schüler aus Sachsen und ganz Deutschland in dieser Woche beim Schülerkolleg an der TU Bergakademie Freiberg. In einer inspirierenden Woche tauchten sie in die faszinierende Welt der Chemie ein und testeten dabei, ob dieses spannende Studienfeld das Richtige für sie ist. Eine leuchtend bunte...