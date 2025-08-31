Schule macht Betrieb in Freiberg: Tausende besuchen Ausbildungsmesse

Nach Mittweida machte die Messe Station in Freiberg, bevor sie am nächsten Samstag nach Döbeln weiterzieht.

Die diesjährige Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ hat am Samstag mit ihrer zweiten Station zahlreiche junge Menschen nach Freiberg gelockt. Schon kurz nach der Öffnung um 10 Uhr füllten sich die Hallen des Deutschen Brennstoffinstituts (DBI) mit Besuchern, die sich über Ausbildungs- und Studienangebote in der Region informieren...