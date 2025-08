„Sehr hin- und hergerissen“: Zwei Schwestern testen das Studium an der TU Freiberg

Dorothea und Katharina gehören zu den 111 jungen Menschen, die sich zur Schüler-Uni an der Bergakademie angemeldet haben. Was begeistert sie? Ein Plausch beim Mittag in der Mensa.

Viel Zeit ist nicht fürs Mittagessen, wenn die Reporterin so viele Fragen stellt: 13.30 Uhr beginnen für Dorothea und Katharina Szczyrba und 15 weitere Schülerinnen und Schüler die Praktika. Sie nehmen an der BioNanoTec-Woche der TU Bergakademie Freiberg teil und schnuppern in den Studiengang Angewandte Naturwissenschaft hinein. Viel Zeit ist nicht fürs Mittagessen, wenn die Reporterin so viele Fragen stellt: 13.30 Uhr beginnen für Dorothea und Katharina Szczyrba und 15 weitere Schülerinnen und Schüler die Praktika. Sie nehmen an der BioNanoTec-Woche der TU Bergakademie Freiberg teil und schnuppern in den Studiengang Angewandte Naturwissenschaft hinein.