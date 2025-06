Seifenkistenrennen in Halsbach: Wenn ein ganzes Dorf ins Rollen kommt

Zum vierten Mal fand das Spektakel innerhalb des Straßenfestes im Freiberger Ortsteil statt. 13 Seifenkisten stellten sich zum Wettkampf.

Es ist nicht einfach nur ein Wettkampf. Es ist ein Fest der Gemeinschaft, der Kreativität – und der Geschwindigkeit: Das Seifenkistenrennen in Halsbach, das am Pfingstmontag wieder ein Publikumsmagnet war. Was als kleines Nachbarschaftstreffen begann, ist heute ein Straßenfest im Freiberger Ortsteil, das Teilnehmer und Schaulustige aus dem...