„Sein Herz schlug bis zuletzt für Freiberg“: Ex-Landrat Eberhard Löffler ist verstorben

Freiberg
Von 1990 bis 2001 hat der Kommunalpolitiker an der Spitze der Kreisverwaltung in Freiberg gestanden. Jetzt hat sein Lebensweg in Dresden geendet.
Otto Eberhard Alexander Löffler, der erste Nachwende-Landrat in Freiberg, ist am 10. Februar im Alter von 88 Jahren in Dresden verstorben. Das hat seine Ehefrau Christiane Löffler bestätigt. Ihr Mann sei vom Krankenhaus in eine Kurzzeitpflege verlegt worden: „Ich habe ihn am 9. Februar noch besucht. Am Tag darauf ist er früh...
