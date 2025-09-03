Seniorin aus Freiberg am Telefon betrogen

Ein angeblicher Staatsanwalt stellte der Frau einen hohen Geldgewinn in Aussicht. Aber es gab natürlich Bedingungen.

Ein Telefonbetrüger hat eine Seniorin aus Freiberg um eine Stange Geld gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau vom 20. August bis zu diesem Dienstag mehrere Anrufe von dem Täter erhalten, der sich als Staatsanwalt ausgab. Im ersten Telefonat stellte er ihr den Gewinn eines Glücksspiels von 258.000 Euro in Aussicht. Damit dieser...