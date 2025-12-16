MENÜ
Erstmals kam im Tivoli Freiberg ein Servierkleid zum Einsatz.
Bild: Ralf Halling Zimmermann
Erstmals kam im Tivoli Freiberg ein Servierkleid zum Einsatz.
Erstmals kam im Tivoli Freiberg ein Servierkleid zum Einsatz. Bild: Ralf Halling Zimmermann
Freiberg
Servierkleid feiert seine Premiere im Freiberger Tivoli
Redakteur
Von Heike Hubricht
Bei der Weihnachtsfeier eines Freiberger Unternehmens sorgte ein Servierkleid für Staunen: Bis zu 88 Gläser können darauf abgestellt werden.

Das hat es im Freiberger Tivoli noch nie gegeben: Bei der Weihnachtsfeier eines Freiberger Unternehmens setzte die GSM Gastro-Service-Mittelsachsen erstmals ein Servierkleid als Showeinlage ein. Das Kleid gehört der Dresdnerin Nelly Halling und kann mit bis zu 88 Gläsern bestückt werden – mit Sekt, Wein oder auch mit Häppchen. Die GSM nutzt...
