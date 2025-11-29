Sexuelle Nötigung, Bedrohung und Körperverletzung: Was wird am Amtsgericht Freiberg diese Woche verhandelt?

Vor allem Fälle von Körperverletzung sind zahlreich vertreten bei der anstehenden Verhandlungswoche am Amtsgericht Freiberg.

Mit Fällen unterschiedlichster Art müssen sich die Richter am Amtsgericht Freiberg nun beschäftigen. Am Montag wurde wegen sexuellen Übergriffs und sexueller Nötigung verhandelt. Am Mittwoch beschäftigt sich das Gericht ab 11.30 Uhr mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und...