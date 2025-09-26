„Sie gab jungen Menschen Lebensmut mit auf den Weg“: Bewegende Trauerfeier für Heidi Hinkel in Freiberg

Freiberg
Angehörige, Freunde und Weggefährten sind in die Nikolaikirche der Silberstadt gekommen, um Abschied von einer für ihren Humor weithin bekannten Frau zu nehmen.
Mit bewegenden Worten und Bildern aus ihrem Leben ist am Freitag in der gut gefüllten Freiberger Nikolaikirche der Freiberger Bürgerpreisträgerin und Freie-Wähler-Kreis- und Stadträtin Heidi Hinkel gedacht worden. Die passionierte Lehrerin, die auch zu den Urgesteinen des Freiberger Karnevalklubs gehörte, war am 27. August im Alter von 80...
