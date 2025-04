Sie geht wieder: Die Uhr auf dem Freiberger Bebelplatz

Die Standuhr am Bebelplatz in Freiberg stand tagelang still. Jetzt wurde sie repariert.

Wie viele Sekunden, Minuten, Stunden und Tage es gedauert hat, weiß wohl kein Freiberger so genau. Fest steht aber, dass die Standuhr am Bebelplatz endlich wieder geht. Der Zeitanzeiger an der wohl am meisten frequentierten Kreuzung der Bergstadt hatte seit längerem gestreikt. Darauf wiesen auch Leser hin. Zuständig für die würfelförmige Uhr...