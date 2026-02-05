MENÜ
Anna Prkno wird ihre Praxis am 2. März in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 28 in Brand-Erbisdorf öffnen.
Denise Kretzschmar (l.) koordiniert und leitet die MVZ-Praxen in Freiberg und Umgebung. Mit ihr im Bild: Ärztin Anna Prkno, die im März in Brand-Erbisdorf anfängt.
Die Räume der neuen Praxis werden gerade modernisiert. Sprechzeiten werden voraussichtlich sein: Montag 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Dienstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.
Update
Freiberg
Sie will dem Patientenansturm begegnen: Anna Prkno, die neue Hausärztin von Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Seit Wochen steht das Telefon nicht mehr still: Patienten wollen einen Termin bei Anna Prkno in Brand-Erbisdorf. Wer ist die Frau? Wer bekommt einen Termin? Und wann sind Sprechzeiten?

Dass sie sehnsüchtig erwartet hat, hat sie schon mitbekommen: Anna Prkno ist die neue Allgemeinmedizinerin in Brand-Erbisdorf. Ab 2. März wird sie Patienten in der neuen Praxis empfangen, die das Medizinische Versorgungszentrum Freiberg (MVZ) in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 28 eröffnet. Die Erwartungen sind groß: Viele Patienten hoffen auf...
Erschienen am: 05.02.2026 | 06:00 Uhr
