Sieben Tipps für die Ladies-Shopping-Night in Freiberg am 6. März

Freiberg
Zur Ladies-Shopping-Night werden am 6. März wieder hunderte Frauen in der Freiberger Altstadt erwartet. Rund 40 Geschäfte locken mit Aktionen, Sekt und Überraschungen. Auch Kultur spielt eine Rolle.
Wenn in Freiberg die Ladies-Shopping-Night ansteht, wird die Altstadt zur Flaniermeile nicht nur für Frauen. Zur dritten Auflage am 6. März von 17 bis 22 Uhr laden rund 40 Geschäfte zum Bummeln ein. Voriges Jahr waren hunderte Frauen unterwegs. Vielerorts herrschte dichtes Gedränge und eine ausgelassene Stimmung. „Die Ladies-Shopping-Night...
