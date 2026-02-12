Sieben Tipps für die Ladies-Shopping-Night in Freiberg am 6. März

MENÜ
Josephina Ehret-Strößner, Birgit Meyer und Taschenbuchladen-Inhaberin Heike Wenige, hier zur Ladies-Shopping-Night 2025, freuen sich auf die neue Auflage mit Überraschungen.
Josephina Ehret-Strößner, Birgit Meyer und Taschenbuchladen-Inhaberin Heike Wenige, hier zur Ladies-Shopping-Night 2025, freuen sich auf die neue Auflage mit Überraschungen. Bild: Scharf/Archiv
Andrea Klisch kaufte zur Freiberger Ladies-Shopping-Night 2025 bei Lederwaren May einen Schminkkoffer. Die rote Tasche probierte sie nur auf dem roten Teppich aus. Und auch diesmal will sie wieder mit dabei sein.
Andrea Klisch kaufte zur Freiberger Ladies-Shopping-Night 2025 bei Lederwaren May einen Schminkkoffer. Die rote Tasche probierte sie nur auf dem roten Teppich aus. Und auch diesmal will sie wieder mit dabei sein. Bild: Scharf/Archiv
Bei der Pressekonferenz zur Freiberger Ladys Shopping Night am 6. März im Geschäft Bellina Perla informierten Händlerinnen und Händler sowie Bürgermeister Martin Seltmann (l.) über besondere Aktionen.
Bei der Pressekonferenz zur Freiberger Ladys Shopping Night am 6. März im Geschäft Bellina Perla informierten Händlerinnen und Händler sowie Bürgermeister Martin Seltmann (l.) über besondere Aktionen. Bild: Eckardt Mildner
Bei der Pressekonferenz zur Freiberger Ladies Shopping Night am Donnerstag im Geschäft Bellina Perla in der Burgstraße zeigte Denise Müller eine Shopping Bag. „Die Stimmung ist an dem Abend immer besonders gut“, sagte sie.
Bei der Pressekonferenz zur Freiberger Ladies Shopping Night am Donnerstag im Geschäft Bellina Perla in der Burgstraße zeigte Denise Müller eine Shopping Bag. „Die Stimmung ist an dem Abend immer besonders gut“, sagte sie. Bild: Eckardt Mildner
Dr. Dima Kuzmenka von der Glück-auf-Apotheke in Freiberg bereitet mit seinem Team die Shoppingnacht vor.
Dr. Dima Kuzmenka von der Glück-auf-Apotheke in Freiberg bereitet mit seinem Team die Shoppingnacht vor. Bild: Heike Hubricht
Bestsellerautor Lutz Geißler, hier mit Heike Wenige bei einer Veranstaltung im Taschenbuchladen, bäckt für die Ladies-Shopping-Night Brot – für die Häppchen.
Bestsellerautor Lutz Geißler, hier mit Heike Wenige bei einer Veranstaltung im Taschenbuchladen, bäckt für die Ladies-Shopping-Night Brot – für die Häppchen. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die Autorin Evelyn Kühne aus Nünchritz liest in der Stadtbibliothek Freiberg aus ihrem Krimi „Für immer an deiner Seite“.
Die Autorin Evelyn Kühne aus Nünchritz liest in der Stadtbibliothek Freiberg aus ihrem Krimi „Für immer an deiner Seite“. Bild: Kathleen Pfennig
In der Galerie Koch am Obermarkt in Freiberg, hier Inhaberin Katrin Seifert mit einem Werk von Kerstin Junker, findet am 6. März eine Vernissage statt.
In der Galerie Koch am Obermarkt in Freiberg, hier Inhaberin Katrin Seifert mit einem Werk von Kerstin Junker, findet am 6. März eine Vernissage statt. Bild: Eckardt Mildner
Die Band Annie Spectre aus Dresden ist zur Vernissage in der Galerie Koch in Freiberg zu erleben.
Die Band Annie Spectre aus Dresden ist zur Vernissage in der Galerie Koch in Freiberg zu erleben. Bild: Franziska Kurz
Um Kurfürstin Anna, hier zur Eröffnung der „Kurfürst“-Ausstellung von Birgit Lehmann dargestellt, geht es am 6. März in Kurzführungen im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg.
Um Kurfürstin Anna, hier zur Eröffnung der „Kurfürst“-Ausstellung von Birgit Lehmann dargestellt, geht es am 6. März in Kurzführungen im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Sieben Tipps für die Ladies-Shopping-Night in Freiberg am 6. März
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Ladies-Shopping-Night werden am 6. März wieder hunderte Frauen in der Freiberger Altstadt erwartet. Rund 40 Geschäfte locken mit Aktionen, Sekt und Überraschungen. Auch Kultur spielt eine Rolle.

Wenn in Freiberg die Ladies-Shopping-Night ansteht, wird die Altstadt zur Flaniermeile nicht nur für Frauen. Zur dritten Auflage am 6. März von 17 bis 22 Uhr laden rund 40 Geschäfte zum Bummeln ein. Voriges Jahr waren hunderte Frauen unterwegs. Vielerorts herrschte dichtes Gedränge und eine ausgelassene Stimmung. „Die Ladies-Shopping-Night...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
