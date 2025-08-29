Siebenlehn feiert 30. Wasserturmfest – mit Holzsägen, Hüpfburg und Open End

Am Sonnabend steigt wieder das beliebte Wasserturmfest in Siebenlehn bei Freiberg – mit zahlreichen Aktivitäten, viel Musik und einem offenen Ende.

Am Samstag, dem 30. August, steht im Großschirmaer Ortsteil Siebenlehn das Wahrzeichen der Stadt im Mittelpunkt: der historische Wasserturm. Beginn des Festes rund um den Turm ist 14 Uhr - das Ende ist offen. Zum 30. Mal lädt der Förderverein Wasserturm als Veranstalter zum traditionellen Wasserturmfest ein, um das Bauwerk zu feiern und Spenden...