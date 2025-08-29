Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Wasserturm in Siebenlehn ist Mittelpunkt des gleichnamigen Festes am Sonnabend.
Der Wasserturm in Siebenlehn ist Mittelpunkt des gleichnamigen Festes am Sonnabend.
Freiberg
Siebenlehn feiert 30. Wasserturmfest – mit Holzsägen, Hüpfburg und Open End
Von Mathias Herrmann
Am Sonnabend steigt wieder das beliebte Wasserturmfest in Siebenlehn bei Freiberg – mit zahlreichen Aktivitäten, viel Musik und einem offenen Ende.

Am Samstag, dem 30. August, steht im Großschirmaer Ortsteil Siebenlehn das Wahrzeichen der Stadt im Mittelpunkt: der historische Wasserturm. Beginn des Festes rund um den Turm ist 14 Uhr - das Ende ist offen. Zum 30. Mal lädt der Förderverein Wasserturm als Veranstalter zum traditionellen Wasserturmfest ein, um das Bauwerk zu feiern und Spenden...
