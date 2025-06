Siebenlehn: Reifenteil auf der A 4 führt zu schwerem Unfall

Ein Motorradfahrer stürzte so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Siebenlehn.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am späten Sonntagnachmittag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Berbersdorf und Siebenlehn schwer verletzt worden. Laut Polizeidirektion Chemnitz hatte der Motorradfahrer vermutlich ein Reifenteil überfahren, welches auf dem mittleren Fahrstreifen lag. Der 41-Jährige stürzte. Sowohl der Fahrer, als auch das Motorrad BMW wurden dabei in den Straßengraben geschleudert. Hierbei verletzte der 41-Jährige sich schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Durch die Autobahnpolizei Chemnitz wurden die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. (fp)