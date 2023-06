Silberstadtkönigin für Freiberg gesucht: Wie wird die nächste Majestät gekürt?

Wieland Josch, Jahrgang 1967, geboren in Jena, zweieinhalb Jahrzehnte in Berlin lebend, seit 2003 in Sachsen. Seit mehr als elf Jahren ist er journalistisch in der Region Freiberg tätig, seit 2016 für die "Freie Presse". Er begleitete jede der letzten zehn Königinnen-Wahlen in der Silberstadt. Erstmals ist er jetzt in der Jury.