Silvercitybowl Freiberg: Shadows sichern sich zweiten Platz

Erfolg für die Freiberg Shadows. Beim 2. Silvercitybowl kletterten die Flag-Footballer aufs Podest und mussten sich erst im packenden Finale den Dresden Monarchs geschlagen geben.

Die Freiberg Shadows haben beim 2. Silvercitybowl den zweiten Platz belegt. Die Gastgeber verloren das Finale gegen die Dresden Monarchs Flag 5 mit 18:0. Wichtigste Regel beim Flag-Football: Körperkontakt ist nicht erlaubt.