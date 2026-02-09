MENÜ
Nach der Niederlage im ersten Spiel gab es Gesprächsbedarf bei den Freiberg Shadows.
Nach der Niederlage im ersten Spiel gab es Gesprächsbedarf bei den Freiberg Shadows. Bild: Mathias Herrmann
Alexander Thiele (r.) sah ein erfolgreiches Turnier seiner Freiberger Shadows.
Alexander Thiele (r.) sah ein erfolgreiches Turnier seiner Freiberger Shadows. Bild: Mathias Herrmann
Shadows Trainer Elias Oelzner war sauer, auf die Fehler seiner Offense im Finale.
Shadows Trainer Elias Oelzner war sauer, auf die Fehler seiner Offense im Finale. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Silvercitybowl Freiberg: Shadows sichern sich zweiten Platz
Von Mathias Herrmann
Erfolg für die Freiberg Shadows. Beim 2. Silvercitybowl kletterten die Flag-Footballer aufs Podest und mussten sich erst im packenden Finale den Dresden Monarchs geschlagen geben.

Die Freiberg Shadows haben beim 2. Silvercitybowl den zweiten Platz belegt. Die Gastgeber verloren das Finale gegen die Dresden Monarchs Flag 5 mit 18:0. Wichtigste Regel beim Flag-Football: Körperkontakt ist nicht erlaubt.
