Silvesterfeuerwerk in Freiberg: Kommt ein Böllerverbot für die Altstadt?

Freiberg diskutiert ein Böllerverbot für seine Altstadt. Anlass war allerdings die Sorge um die Tiere im Tierpark.

Eine Anfrage zu einem Böllerverbot rund um den Freiberger Tierpark hat womöglich größere Auswirkungen als zunächst gedacht, besonders auf die Altstadt. Ausgangspunkt für die Anfrage von Stadtratsmitglied Johannes Brink (Bündnis 90/Die Grünen) war, dass die vielen Bewohner des Freiberger Tierparks auch in den Silvesternächten mit einer...