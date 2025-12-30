MENÜ
Eine Wanderung am Silvestertag führt zu Schulen in Freiberg.
Eine Wanderung am Silvestertag führt zu Schulen in Freiberg.
Freiberg
Silvesterwanderung in Freiberg: Erinnerungen an die Schulzeit
Von Heike Hubricht
Am 31. Dezember gibt es einen geführten Erinnerungsspaziergang an die Freiberger Schulzeit.

Erinnerungen an die Schulzeit: Der Freiberger Altertumsverein und die Historische Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft laden am 31. Dezember 2025 zur 31. Silvesterwanderung ein. Unter dem Motto „Ein Erinnerungsspaziergang an die Freiberger Schulzeit“ führt Jürgen Bellmann, der Vorsitzende des Freiberger Altertumsvereins, zu Schulen in und...
