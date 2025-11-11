Simuliertes Zugunglück: Retter üben bei der FEG in Freiberg

Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Freiberger Eisenbahngesellschaft probten den Ernstfall. Sie mussten sich zeitgleich um viele „Verletzte“ kümmern.
Ein Zug hat ein Auto an einem Bahnübergang gerammt, ein weiteres Auto liegt nach einem Überschlag auf dem Dach – so das Szenario, das sich Rettern der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr am Dienstag auf dem Betriebsgelände der Freiberger Eisenbahngesellschaft (FEG) bot. Laut FEG wurden sieben verletzte Personen dargestellt, darunter eingeschlossene Fahrzeuginsassen und traumatisierte Beteiligte. Ein Notfallmanager der FEG beriet bei der Rettung der „Verletzten“. Alle Verletzten seien mit Erfolg geborgen und dem Rettungsdienst übergeben worden. Dabei hätten besonders bei der Menschenrettung wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden können, die helfen, künftig Retter auszubilden. (kru)