So schön ist der Frühling in Freiberg - Hochbetrieb an Waschstraße

In der Bergstadt Freiberg lässt sich der Lenz immer etwas länger Zeit als beispielsweise in Dresden, Chemnitz und Döbeln. Jetzt lacht die Sonne - und die Leute freuen sich sichtlich darüber. Auch am Samstag zieht es viele Leute ins Freie. Sie flanieren in der Stadt, machen sich im Garten nützlich oder putzen ihr Auto.

