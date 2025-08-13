Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor dem Amtsgericht Freiberg mussten sich zwei junge Männer verantworten.
Vor dem Amtsgericht Freiberg mussten sich zwei junge Männer verantworten. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Softair-Schüsse auf Kinder in Freiberg: Zwei junge Männer vor Gericht
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Ein 32- und ein 20-Jähriger haben in Freiberg wegen gefährlicher Körperverletzung auf der Anklagebank gesessen. Was hat das Gericht entschieden?

Die Ballerei kommt sie nun teuer zu stehen: Vor dem Amtsgericht Freiberg haben sich zwei junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Dem 32-Jährigen und dem 20-Jährigen war vorgeworfen worden, am 17. April 2023 im Freiberger Wohngebiet Wasserberg mit Softairwaffen auf spielende Kinder geschossen zu haben.
Mehr Artikel