Sohra: Ein Osterhase mit „Planvorsprung“

Freiberg
Das Setzen der Osterkrone ist in dem Ortsteil von Bobritzsch-Hilbersdorf wieder zum Dorffest geworden.
Osterhase Uwe – hier mit Roxane und Elise – ist am Sonnabend zum Bürgerhaus Sohra gehoppelt. In dem Bobritzsch-Hilbersdorfer Ortsteil wurde zum fünften Mal in Folge das Setzen der Osterkrone mit Einwohnern und Gästen gefeiert. Die Osterkronefrauen Claudia Arnold, Siegrid Edinger, Anja Matthes, Christa Ehnert, Inge Höbelt, Isolde Wießner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.