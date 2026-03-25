Solarpark auf Weideland in Weißenborn: Investor bleibt hartnäckig

Freiberg
Im Ortsteil Berthelsdorf will ein Investor aus Trier einen Solarpark bauen. Noch im August 2025 hatte der Gemeinderat die Entscheidung vertagt, bis offene Fragen geklärt sind. Jetzt liegt das Thema wieder auf dem Tisch - in abgewandelter Form.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Getreu diesem Motto diskutiert der Gemeinderat von Weißenborn am Mittwochabend erneut über einen Solarpark im Ortsteil Berthelsdorf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.