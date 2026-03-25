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Grün, soweit das Auge reicht: Auf diesem Weideland in Berthelsdorf will ein Investor einen Solarpark bauen.
Grün, soweit das Auge reicht: Auf diesem Weideland in Berthelsdorf will ein Investor einen Solarpark bauen. Foto: Cornelia Schönberg
Grün, soweit das Auge reicht: Auf diesem Weideland in Berthelsdorf will ein Investor einen Solarpark bauen.
Grün, soweit das Auge reicht: Auf diesem Weideland in Berthelsdorf will ein Investor einen Solarpark bauen. Foto: Cornelia Schönberg
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Solarpark auf Weideland in Weißenborn: Investor bleibt hartnäckig
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
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Im Ortsteil Berthelsdorf will ein Investor aus Trier einen Solarpark bauen. Noch im August 2025 hatte der Gemeinderat die Entscheidung vertagt, bis offene Fragen geklärt sind. Jetzt liegt das Thema wieder auf dem Tisch - in abgewandelter Form.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Getreu diesem Motto diskutiert der Gemeinderat von Weißenborn am Mittwochabend erneut über einen Solarpark im Ortsteil Berthelsdorf.
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