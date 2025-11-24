Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Dampflok wurde in Holzhau von der Feuerwehr mit Wasser betankt.
Eine Dampflok wurde in Holzhau von der Feuerwehr mit Wasser betankt. Bild: Nico Liebscher/FFW Holzhau
Die Freiwillige Feuerwehr Holzhau füllte am Samstag den Wassertank einer historischen Dampflok neu auf.
Die Freiwillige Feuerwehr Holzhau füllte am Samstag den Wassertank einer historischen Dampflok neu auf. Bild: René Göhler/FFW Holzhau
Eine historische Dampflok des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde und des Eisenbahnmuseums Schwarzenberg fuhr am Samstag in Holzhau im Erzgebirge vor.
Eine historische Dampflok des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde und des Eisenbahnmuseums Schwarzenberg fuhr am Samstag in Holzhau im Erzgebirge vor. Bild: Nico Liebscher/FFW Holzhau
Die historische Dampflok bei der Ankunft in Holzhau im Erzgebirge.
Die historische Dampflok bei der Ankunft in Holzhau im Erzgebirge. Bild: Nico Liebscher/FFW Holzhau
Feuerwehrleute befüllten die historische Lok in Holzhau im Erzgebirge mit Wasser.
Feuerwehrleute befüllten die historische Lok in Holzhau im Erzgebirge mit Wasser. Bild: Nicole Glöß/FFW Holzhau
Die Leitung für das Befüllen des Wassertanks der historischen Dampflok in Holzhau.
Die Leitung für das Befüllen des Wassertanks der historischen Dampflok in Holzhau. Bild: René Göhler/FFW Holzhau
Freiberg
Sonderzug aus Chemnitz in Holzhau: Feuerwehr versorgt historische Dampflok mit Wasser
Redakteur
Von Heike Hubricht
Ein historischer Sonderzug aus Chemnitz-Hilbersdorf machte Station in Holzhau. Die 85 Jahre alte Dampflok erhielt von der Freiwilligen Feuerwehr Holzhau frisches Wasser für die Rückfahrt.

Ein Höhepunkt nicht nur für Bahnfreaks: Erneut hat ein Sonderzug aus Chemnitz-Hilbersdorf den Bahnhof Holzhau, Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle, im Erzgebirge erreicht. Gegen 14.15 Uhr rollte der Zug, gezogen von der historischen Dampflokomotive 503616-5, ein. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Holzhau füllten den Wasservorrat der Lok...
