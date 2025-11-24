Sonderzug aus Chemnitz in Holzhau: Feuerwehr versorgt historische Dampflok mit Wasser

Freiberg
Ein historischer Sonderzug aus Chemnitz-Hilbersdorf machte Station in Holzhau. Die 85 Jahre alte Dampflok erhielt von der Freiwilligen Feuerwehr Holzhau frisches Wasser für die Rückfahrt.
Ein Höhepunkt nicht nur für Bahnfreaks: Erneut hat ein Sonderzug aus Chemnitz-Hilbersdorf den Bahnhof Holzhau, Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle, im Erzgebirge erreicht. Gegen 14.15 Uhr rollte der Zug, gezogen von der historischen Dampflokomotive 503616-5, ein. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Holzhau füllten den Wasservorrat der Lok...
