Sonnige Aussichten: Grundschule Brand-Erbisdorf bekommt PV-Anlage

Auf dem Dach der Grundschule Brand-Erbisdorf soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, die einen großen Teil des Strombedarfs in Schule und Turnhalle deckt. Wie viel spart das ein?

Der Stadtrat von Brand-Erbisdorf hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach der Grundschule bauen zu lassen. 13 von 14 Stimmberechtigten sprachen sich dafür aus, den entsprechenden Auftrag in Höhe von 86.000 Euro an einen Elektrotechniker aus Dorfchemnitz vergeben.