Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Grundschule Brand-Erbisdorf hat ein Flachdach und bekommt demnächst eine PV-Anlage.
Die Grundschule Brand-Erbisdorf hat ein Flachdach und bekommt demnächst eine PV-Anlage. Bild: Eckardt Mildner
Die Grundschule Brand-Erbisdorf hat ein Flachdach und bekommt demnächst eine PV-Anlage.
Die Grundschule Brand-Erbisdorf hat ein Flachdach und bekommt demnächst eine PV-Anlage. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Sonnige Aussichten: Grundschule Brand-Erbisdorf bekommt PV-Anlage
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Dach der Grundschule Brand-Erbisdorf soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, die einen großen Teil des Strombedarfs in Schule und Turnhalle deckt. Wie viel spart das ein?

Der Stadtrat von Brand-Erbisdorf hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach der Grundschule bauen zu lassen. 13 von 14 Stimmberechtigten sprachen sich dafür aus, den entsprechenden Auftrag in Höhe von 86.000 Euro an einen Elektrotechniker aus Dorfchemnitz vergeben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
4 min.
„Das finanzielle Kopfkissen wird aufgeschlitzt“: Brand-Erbisdorfs OB zur Finanzlage der Stadt
Straßenbauarbeiten an der Talstraße in St. Michaelis. Das Erbisdorfer Wasser ist eine Mammutaufgabe.
Brand-Erbisdorf öffnet das Sparschwein: 2025 werden mehr Ausgaben als Einnahmen erwartet. Investitionen sollen dennoch nicht gestoppt werden. Welche Projekte stehen im Fokus?
Cornelia Schönberg
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
30.08.2025
2 min.
Der Kunstrasen-Krampf von Brand-Erbisdorf
Der Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf ist in schlechtem Zustand.
Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Brand-Erbisdorf wird immer wieder verschoben. Für die Sportler ist das eine bittere Pille. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.
Cornelia Schönberg
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel