Basel Maksoud ist leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Kreiskrankenhaus Freiberg.
Basel Maksoud ist leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: Claudia Steinbach
Freiberg
Sonntagsvorlesung in Freiberg: Erkennen Sie die Warnzeichen Ihrer Hände?
Von Holk Dohle
Das Kreiskrankenhaus Freiberg beginnt das Jahr mit einem Vortrag über Handerkrankungen. Thematisiert werden Beschwerden wie Schmerzen, Kraftverlust und Taubheitsgefühle.

Das Kreiskrankenhaus Freiberg startet am 11. Januar mit einer Sonntagsvorlesung ins neue Jahr. Basel Maksoud, leitender Oberarzt, erklärt in seinem Vortrag „Alles im Griff“ die wichtigsten Handerkrankungen und deren Behandlung. Thematisiert werden Beschwerden wie Schmerzen, Kraftverlust und Taubheitsgefühle. Im Mittelpunkt stehen...
