Sonntagsvorlesung in Freiberg: Erkennen Sie die Warnzeichen Ihrer Hände?

Das Kreiskrankenhaus Freiberg startet am 11. Januar mit einer Sonntagsvorlesung ins neue Jahr. Basel Maksoud, leitender Oberarzt, erklärt in seinem Vortrag „Alles im Griff“ die wichtigsten Handerkrankungen und deren Behandlung. Thematisiert werden Beschwerden wie Schmerzen, Kraftverlust und Taubheitsgefühle. Im Mittelpunkt stehen...