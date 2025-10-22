Sozialministerin Köpping erhält Einblick in Freiberger „Service-Wohnen am Dom“

Die SPD-Politikerin diskutierte am Mittwoch mit Fachleuten in der Silberstadt über die Zukunft der Pflege im ländlichen Raum. Ein Angebot dafür macht die Arbeiterwohlfahrt am Untermarkt.

In das „Service-Wohnen am Dom" der Arbeiterwohlfahrt (Awo) sind bereits die ersten Bewohner eingezogen. Das erfuhr Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwoch bei einem Rundgang in dem ehemaligen C&A-Kaufhaus am Freiberger Untermarkt. Die 67-Jährige war in die Silberstadt gekommen, um mit Vertretern unter anderen der Awo, des...