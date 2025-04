Spannende Woche am Amtsgericht Freiberg: Von Drogengeschäften in Oederan bis zu Einbrüchen in Freiberg

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Gerichtsverhandlungen in der 10. Kalenderwoche. Sie sind öffentlich und finden im Ersatzdomizil des Amtsgerichts in der Heinrich-Heine-Straße 15 statt.

Auch in dieser Woche haben die Richter und Richterinnen am Amtsgericht in Freiberg spannende Fälle auf dem Tisch. So muss sich etwa ein Mann wegen Handeltreibens mit Cannabis verantworten. Die Menge ist erheblich. Denn er soll von Juli 2022 bis Juni 2023 fast 150-mal Drogen in Oederan verkauft haben. Die Mengen schwanken zwischen zehn und 20...