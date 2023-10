Spannendes Thema im Lehngericht Augustusburg: Mobilität zwischen E-Auto und Rollator

Mobil ohne Auto oder freie Fahrt für freie Bürger - um diese Fragen geht es in Augustusburg. Doch auch in Hainichen, Freiberg und Penig ist was los: vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen.

Kaum zu glauben angesichts der Spätsommertemperaturen: In einem Monat beginnen die ersten Weihnachtsmärkte, in zwei Monaten ist Weihnachten. Vorher gibt es in Hainichen aber erst einmal den Parkpflegetag: Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Böhme plant ihn für Samstag, 28. Oktober, und hofft erneut auf große Resonanz. Treffpunkt ist um 8 Uhr...