SPD-Kreisparteitag in Freiberg mit Ministerbesuch

Sein Kommunalwahlprogramm will der SPD-Kreisverband Mittelsachsen am 13. Januar auf einem außerordentlichen Kreisparteitag in Freiberg beschließen.

Der Kreisparteitag findet von 10 bis 14 Uhr im Städtischen Festsaal in Freiberg am Obermarkt 16 statt. „Wir erwarten als Gäste Wirtschaftsminister Martin Dulig sowie den Bürgerrechtler und Meißner Landtagsabgeordneten Frank Richter“, so Co-Kreisvorsitzender Alexander Geißler. „Das gesamte Jahr 2023 haben unsere Mitglieder an dem... Der Kreisparteitag findet von 10 bis 14 Uhr im Städtischen Festsaal in Freiberg am Obermarkt 16 statt. „Wir erwarten als Gäste Wirtschaftsminister Martin Dulig sowie den Bürgerrechtler und Meißner Landtagsabgeordneten Frank Richter“, so Co-Kreisvorsitzender Alexander Geißler. „Das gesamte Jahr 2023 haben unsere Mitglieder an dem...