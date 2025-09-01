Spiel und Spaß für Familien in der Terra Mineralia in Freiberg

Freiberg
Andrea Riedel und Christina Seifert strahlen vor Freude, als die Terra Mineralia das Siegel „fair family“ erhält.
Da hatten Andrea Riedel (l.) und Museumspädagogin Christina Seifert gut lachen. Die Terra Mineralia in Freiberg trägt nun das Siegel „fair family“, verliehen vom Verein kinderreicher Familien. Die Ausstellung im Schloss Freudenstein geht besonders auf die Bedürfnisse von Familien ein. So gibt es zum Beispiel einen großen Sitzbereich, in...
