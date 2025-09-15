Sportler, Tanz, Film und Konzert - vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen

Der Bogen der Veranstaltungen im Landkreis ist weit gespannt - er reicht von Filmvorführungen bis zu Rockmusik.

Interkulturelles in Freiberg: „13 Steps - Die unglaubliche Karriere von Edwin Moses“ heißt ein Film, der am Dienstag ab 20 Uhr in der „Stadtwirtschaft“ in der Burgstraße 18 Freiberg gezeigt wird. Der Streifen, der zum Programm der Interkulturellen Wochen in Freiberg gehört, berichtet über Moses, der sich sich selbst eine harte...