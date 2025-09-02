Stadträtin Glöckner zum Kunstrasenplatz in Brand-Erbisdorf: „Wir kämpfen seit Jahren darum.“

Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Brand-Erbisdorf ist ein langwieriges Projekt. Stadträtin Glöckner gibt aber nicht auf. Sie will das Thema so bald wie möglich wieder hervorholen.

Der abgenutzte Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf wird zunächst einmal nur repariert. Seit Jahren kämpfen Stadträtin Heidemarie Glöckner (BüfBED) und andere für die Erneuerung des Platzes. Der abgenutzte Kunstrasenplatz an der Dammstraße in Brand-Erbisdorf wird zunächst einmal nur repariert. Seit Jahren kämpfen Stadträtin Heidemarie Glöckner (BüfBED) und andere für die Erneuerung des Platzes.