Stadtrat diskutiert Klimaschutzkonzept für Freiberg im April

Wie kann Freiberg klimafreundlicher werden? Im April soll der Stadtrat über ein Klimaschutzkonzept diskutieren - doch viele Fragen sind noch offen.

Nach Angaben des Freiberger Bürgermeister Martin Seltmann soll der Stadtrat im April diesen Jahres über das Klimaschutzkonzept für Freiberg diskutieren. Im Mai soll dann ein Beschluss zur weiteren Arbeit am Konzept folgen. Das Klimaschutzkonzept zielt unter anderem auf eine langfristige Strategie zur Reduktion von Treibhausgasen ab. Das Fehlen... Nach Angaben des Freiberger Bürgermeister Martin Seltmann soll der Stadtrat im April diesen Jahres über das Klimaschutzkonzept für Freiberg diskutieren. Im Mai soll dann ein Beschluss zur weiteren Arbeit am Konzept folgen. Das Klimaschutzkonzept zielt unter anderem auf eine langfristige Strategie zur Reduktion von Treibhausgasen ab. Das Fehlen...