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Der „Klimastreik“, hier auf dem Freiberger Obermarkt, Ende Februar 2026.
Der „Klimastreik“, hier auf dem Freiberger Obermarkt, Ende Februar 2026. Foto: Ellis Kupfer
Der „Klimastreik“, hier auf dem Freiberger Obermarkt, Ende Februar 2026.
Der „Klimastreik“, hier auf dem Freiberger Obermarkt, Ende Februar 2026. Foto: Ellis Kupfer
Freiberg
Stadtrat diskutiert Klimaschutzkonzept für Freiberg im April
Redakteur
Von Ellis Kupfer
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Wie kann Freiberg klimafreundlicher werden? Im April soll der Stadtrat über ein Klimaschutzkonzept diskutieren - doch viele Fragen sind noch offen.

Nach Angaben des Freiberger Bürgermeister Martin Seltmann soll der Stadtrat im April diesen Jahres über das Klimaschutzkonzept für Freiberg diskutieren. Im Mai soll dann ein Beschluss zur weiteren Arbeit am Konzept folgen. Das Klimaschutzkonzept zielt unter anderem auf eine langfristige Strategie zur Reduktion von Treibhausgasen ab. Das Fehlen...
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